ساسي يوضح.. 3 أهداف له في كل لقاء.. وخسارة نقطتين في أفضل مباراة بالموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

صرح فرجاني ساسي متوسط ميدان الزمالك بأنه يسعى دائما من أجل إسعاد نفسه وفريقه والجماهير في كل مباراة، موضحًا بأن الفريق يلعب كل مباراة من أجل الفوز فقط، وأن لقاء بيراميدز بالرغم من متعته إلا أنه يعتبر نفسه خسر نقطتين بالتعادل معهم.

وقال ساسي في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "الدوري صعب، بالرغم من التوفيق في الموسم الحالي والتواجد في الترتيب الأول، لكن علينا أن نلعب كل مباراة وكأنها مباريات كؤوس من أجل الفوز والحفاظ على مركزنا."

وتحدث عن أفضل مباراة للفريق من وجهة نظره، خلال الموسم الحالي: "مباراة بيراميدز كان الأثر إمتاعًا للجماهير وكانت بها الكثير من الأهداف، لكننا خسرنا نقطتين خلال اللقاء وتعرضنا للظلم من التحكيم."

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ووجه رسالة إلى جماهير الزمالك، وذلك بعد الترحيب الذي وجده منه بعد الانضمام للفريق: "أشكر جماهير الزمالك على الدعم الذي ألقاه منهم بشكل دائم."

وتحدث عن وجهة نظره في كرة القدم، وهدفه من كل مباراة يلعبها: "أنا دائما أدخل إلى الملعب من أجل الاستمتاع، ألعب لنفسي وللفريق ومن أجل مساعدة زملائي وإسعاد الجماهير."

ولعب فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الموسم الحالي 16 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع 3.