بطولة المانيا: بايرن ينتزع فوزا صعبا من أوغسبورغ ويضيق الخناق على دورتموند

انتزع بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية فوزا صعبا من مضيفه أوغسبورغ 3-2 بعدما تخلف مرتين في الشوط الاول، وضيق الخناق على المتصدر بوروسيا دورتموند بتقليصه الفارق الى نقطتين الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الجمعة.

ورفع الفريق البافاري رصيده من النقاط في المركز الثاني الى 48 نقطة، بفارق نقطتين عن دورتموند الذي يلعب الاثنين امام نورمبرغ، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويدين بايرن بفوزه الثاني تواليا في الدوري والثالث في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد فوزه على هرتا برلين في كأس ألمانيا، الى لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، الذي فضله المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على مواطنه فرانك ريبيري، فسجل هدفين (17 و45+3) ومرر كرة حاسمة الى زميله النمسوي دافيد الابا (53)، قبل أن يخرج مصابا.

ورغم أن بايرن استعاد حارس مرماه الدولي مانويل نوير (32 عاما) الغائب عن آخر ثلاث مباريات لاصابة في ابهامه، إلّا ان هشاشة دفاعه طرحت اكثر من علامة استفهام قبل مباراته المرتقبة على أرض ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. واستقبلت شباك البايرن 26 هدفا وهو أسوأ معدل من الناحية الدفاعية له بعد 22 جولة.

ولم تمض 13 ثانية حتى اكرم الضيف وفادة مضيفه اذ اهتزت شباك بايرن بهدف من النيران الصديقة بعدما حول ليون غوريتسكا كرة عرضية من الجهة اليسرى لفيليب ماكس داخل مرماه، وهو أسرع هدف يسجل من قبل لاعب في مرمى فريقه في تاريخ “البوندسليغا”.

وبحسب الموقع الرسمي “للبوندسليغا” يتقاسم لاعبا هوفنهايم كيفن فولاند وباير ليفركوزن كريم بلعربي أسرع هدف في الدوري بعد 9 ثوان فقط، اذ سجل الاول هدفه في مرمى بايرن في موسم 2015-2016، والثاني في مرمى بوروسيا دورتموند في موسم 2014-2015.

وأدرك بايرن التعادل بتسديدة زاحفة من كومان، إثر تمريرة عرضية طويلة داخل المنطقة من جوشوا كيميش (17).

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وتقدم الفريق المضيف مرة جديدة بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى للاعب فيليكس ماكس داخل المنطقة اصطدمت بكعب قدم النمسوي ميكايل غريغوريتش وغيرت اتجاهها لتصل الى المتربص الكوري الجنوبي جي دونغ-يون الذي سددها صاروخية عالية في مرمى نوير (23).

وكاد بايرن يدرك التعادل مرة جديدة لكن رأسية البولندي روبرت ليفاندوفسكي اصطدمت بالعارضة (34).

وكان كومان مرة أخرى على الموعد بعدما مرر غوريتسكا كرة عرضية داخل المنطقة سددها قوية زاحفة مرت بين قدمي الحارس (45+3).

وضغط بايرن في الشوط الثاني لانتزاع هدف التقدم ونجح في مسعاه في الدقيقة 53 إثر تمريرة من كومان للمدافع الابا الذي سدد كرة قوية من الجهة اليسرى للمنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وحاول بايرن زيادة غلته من الاهداف فحصل على فرصتين في غضون دقيقة بداية مع ليفاندوسكي الذي مرت تسديدته القوية بجانب المرمى (60)، ومن ثم بفضل توماس مولر، بعد أربع دقائق من دخوله بدلا من الكولومبي خاميس رودريغيز، لكن حارس أوغسبورغ وقف بالمرصاد لتسديدته القوية (61).

وتستكمل المباريات السبت حيث يلعب هوفنهايم مع هانوفر، شالكه مع فرايبورغ، شتوتغارت مع لايبزيغ، فولفسبورغ مع ماينتس، هرتا برلين مع فيردر بريمن، على أن يلتقي الأحد اينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وباير ليفركوزن مع فورتونا دوسلدورف.