فاز فريق يوفنتوس على ضيفه فروسينوني 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف يوفنتوس بوالو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو في الدقائق السادسة و17 و63 على الترتيب.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، وتوقف رصيد فروسينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وحافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في الدوري حتى الآن مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تلقى فروسينوني هزيمته الرابعة عشر هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإيطالي: يوفنتوس يقسو على فروسينوني بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.