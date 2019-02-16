موعد مباراة الإسماعيلي والنجوم والقنوات الناقلة

الإسماعيلي والنجوم الدور الأول كتبت: سارة جاب الله يستضيف مساء اليوم السبت الإسماعيلي نظيرة النجوم علي ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز. ويسعي النادي الإسماعيلي لحصد الثلاث نقاط ليقفز للمركز الثامن بدلاً من طلائع الجيش ويخطط الدراويش للمنافسة علي المربع الذهبي علي حساب النجوم، بينما يسعي النجوم لخطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي ليبتعد عن شبح الهبوط. النجوم، بينما يسعي النجوم لخطف الثلاث نقاط من الإسماعيلي ليبتعد عن شبح الهبوط. موعد مباراة الإسماعيلي والنجوم تنطلق مباراة الإسماعيلي والنجوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة الإسماعيلي والنجوم تذاع مباراة الإسماعيلي والنجوم بشكل حصري علي قناة أون سبورت والنيل الرياضية، بتعليق محمد الغياتي. ويدخل الأسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21نقطة متساوي. جدير بالذكر إنتهي لقاء الدور الأول بين الإسماعيلي والنجوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما.

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