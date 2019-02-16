تعرف على موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

الأهلي والإنتاج الدور الأول كتبت: سارة جاب الله يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي الإنتاج الحربي مساء اليوم السبت علي ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز. ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لخطف الثلاث نقاط ليقترب من المنافسة علي صدارة جدول الدوري المصري، بينما يسعي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني للفريق للفوز ليقفز للمركز الرابع والمربع الذهبي بدلاً من المقاولون العرب. الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني للفريق للفوز ليقفز للمركز الرابع والمربع الذهبي بدلاً من المقاولون العرب. موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية Advertisements السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي تذاع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بشكل حصري علي قناة أون سبورت والنيل الرياضية، بتعليق أيمن الكاشف. ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة ، بينما يحتل الإنتاج المركز الخامس برصيد 31 نقطة متساوي مع صاحب المركز الرابع المقاولون العرب. جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بين الإنتاج والأهلي بالتعادل السلبي.

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