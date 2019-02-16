موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي والقنوات الناقلة

لاعبي الإتحاد السكندري كتبت: سارة جاب الله يحل نادي الإتحاد السكندي ضيفاً علي الهلال السعودي مساء اليوم السبت علي ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية. ويسعي الإتحاد السكندري للفوز علي الهلال السعودي متصدر الدوري السعودي ، أما نادي الاتحاد يحتل المركز الثاني عشر ودخل مرماه 38 هدفاً بينما أحرز 26 هدفاً. 38 هدفاً بينما أحرز 26 هدفاً. موعد مباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي تنطلق مباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي تذاع مباراة الإتحاد السكندري والهلال السعودي بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 المشفرة. و يدخل نادي الهلال المباراة وهي شباكة نظيفة من الأهداف خلال مباريات البطولة العربية ، بينما دخل مرمى الاتحاد السكندري خمسة أهداف في سبعة مباريات، حيث خاض الفريق المصري البطولة من الأدوار التمهيدية. جدير بالذكر تأهل الإتحاد السكندري لدور الثمانية علي حساب الزمالك المصري.

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