رياضة | كانتي بين برشلونة وريال مدريد!

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حسم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي وجهته المقبلة في حال مغادرة البلوز.

ويرتبط اسم كانتي بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى ويأتي على رأسها باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت صحيفة ‏Le10 Sport الفرنسية أن كانتي رفض عرض باريس سان جيرمان ، حيث أن اللاعب الفرنسي يفضل الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ويعد كانتي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم ، وقد ساعد منتخب بلاده فرنسا للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا.