رياضة | الحنفي حكما لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي.. وحمدي للإسماعيلي ونجوم المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحنفي حكما لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي.. وحمدي للإسماعيلي ونجوم المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد السبت، ضمن الجولة 22 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاسماعيلي ونجوم المستقبل : أحمد حمدي ويعاونه عمر فتحي ورجب محمد، ومحمد التابعي الغازي حكماً رابعاً، وكل من أحمد العدوي وصبحي العمراوي حكماً خامساً.

الإنتاج الحربي والأهلي : محمد الحنفي ويعاونه يوسف البساطي وسامي هلهل، ومحمد عمارة حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي واسامة إسماعيل حكماً خامساً.