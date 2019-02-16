رياضة | برشلونة يتخذ قراراً صارماً في صفقة رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخذ قراراً صارماً في صفقة رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت إدارة نادي برشلونة الإسباني قراراً نهائياً حول التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رابيو لم يعد أولوية بالنسبة للبارسا، الإدارة ترى أن قدوم دي يونج كافي لتعزيز خط الوسط، وسيتم التركيز على تدعيم مراكز أخرى أكثر حاجة.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة سئم من انتظار رد الفرنسي على العرض المقدم من النادي خلال الفترة الماضية لذلك قرر النادي الانسحاب من الصفقة.

الجدير بالذكر أن عقد رابيو سينتهي في 30 يونيو المقبل مع باريس سان جيرمان بعدما رفض التمديد مع النادي ويحق له الرحيل مجانا في الصيف المقبل.