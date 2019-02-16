رياضة | بونوتشي ينذر أتلتيكو مدريد قبل موقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونوتشي ينذر أتلتيكو مدريد قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي بعد الفوز مساء اليوم على فريق فروسينوني في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

نشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات بونوتشي الذي قال: أشعر أننا في حالة جيدة، الفوز اليوم سوف يساعدنا على التحضير لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في دوري الأبطال.

واضاف: نذهب إلى مدريد وندرك أننا سنواجه فريقاً سيقدم كل شئ حتى النهاية، لكن الأتلتي أيضًا سيجد أنه يواجه فريقاً رائعاً لن يمنحه أي فرصة.

وتابع: اهدي هدفي اليوم في شباك فروسينوني لزوجتي وعائلتي بجانب كل من كانوا مقربين لي في السنوات القليلة الماضية.