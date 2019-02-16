رياضة | سر خروج رونالدو من لقاء يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر خروج رونالدو من لقاء يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري ، خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الكالتشيو، خلال فوز اليوفي على فروسينوني بنتيجة 3-0 ، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس بالدقيقة 63، قبل أن يقرر أليجري استبداله بعد دقيقة من الهدف، ويحل بدلاً منه بيرنارديسكي، بعد أن اطمئن على تحقيق الفوز على فروسينوني، حيث تشير النتيجة إلى تقدم البيانكونيري بثلاثية نظيفة.

ويأتي قرار الإيطالي باستبدال كريستيانو، لمنحه قسطاً من الراحة، قبل الموقعة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، في العاصمة الإسبانية، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 12 مارس المقبل في أليانز ستاديوم بتورينو.