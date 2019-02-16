رياضة | إصابة كومان تقلق البايرن قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة كومان تقلق البايرن قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق بايرن ميونيخ الألماني ضربة قوية خلال مواجهة فريق أوجسبورج مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وتعرض كينجسلي كومان مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لإصابة قوية خلال مواجهة أوجسبورج على مستوي الكاحل الإيسر بعد تدخل قوي من لاعب أوجسبورج كيفين دانسو.

وغادر كومان ملعب اللقاء بعد الإصابة في الدقائق الأخيرة، لعدم قدرته على استكمال المباراة وسط مخاوف من جماهير بايرن ميونيخ قبل موقعة ليفربول يوم الثلاثاء في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر خضوع مهاجم بايرن ميونيخ لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة التشخيص الطبي للإصابة.