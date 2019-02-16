رياضة | ديبالا يرد الدين لرونالدو على طريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يرد الدين لرونالدو على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس السيدة العجوز للفوز على فروسينوني بثلاثية نظيفة في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وسجل ديبالا هدف اليوفي الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد صناعة من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب تسجيله للهدف، رد ديبالا الدين لرونالدو باحتفاله بنفس طريقة كريستيانو بالقفز عاليًا مع الاحتفال بطريقة القناع أيضًا التي اعتاد عليها عقب تسجيل الأهداف.

يذكر أن رونالدو كان قد عبر عن دعمه لديبالا في مباراة الفريق الماضية أمام ساسولو بعدما سجل هدفًا وقرر الاحتفال بطريقة القناع لمساندة ديبالا الذي عاش أيامًا صعبة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين.