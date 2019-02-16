رياضة | مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإنتاج الحربي كلا من :-

عامر عامر وأحمد يحيى ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق وأحمد مجدي وحماده ناصر وعلاء سلامة وموسي دياورا وغنام محمد ومحمد حسين عضل وعبد الرحمن بودي ومصطفى الجمل وجيمس تيدي ووهاب أنان ومحمود حماده ومحمد مسعد.

أبدي الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، عدم اقتناعه بالمستوى الفني لصلاح محسن مهاجم الفريق.

ويفضل "لاسارتي" الاعتماد على جونيور أجايى فى مركز رأس الحربة الصريح واستبعاد صلاح محسن من المشاركة في المباريات، خاصة أن المحترف النيجيرى يقدم أداء جيدًا خلال المباريات.

وطلب صلاح محسن من المدرب الأورواجوياني الحصول علي فرصة المشاركة بالمباريات في ظل إصابة الثنائي وليد أزارو ومروان محسن، لكن الأخير يتجاهل طلبه تمامًا ويواصل الاعتماد على اجايي.

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