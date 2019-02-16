رياضة | بايرن ميونيخ يخطف فوزا صعبا من أوجسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يخطف فوزا صعبا من أوجسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد بايرن ميونخ بنقاط الفوز من ملعب أوجسبورج بعد الفوز عليه بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين في افتتاح الجولة ال22 من الدوري الألماني.

وسجل أوجسبورج الهدف الأول في أول دقائق المباراة عبر ليون جوريتسكا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتعادل كينجسلي كومان لبايرن في الدقيقة ال17، وسجل دونغ وون جي الهدف الثاني لأوجسبورج في الدقيقة ال23 قبل أن يعود كومان ويتعادل قبل نهاية الشوط الأول، وسجل النمساوي ديفيد ألابا الهدف الثالث للعملاق البافاري في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة ليقلص الفارق مع بوروسيا دورتموند المتصدر إلى نقطتين مؤقتاً، في جين بقي أوجسبورج عند 18 نقطة في المركز ال15.