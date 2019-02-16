رياضة | ليون يفوز على جانجون بصعوبة بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يفوز على جانجون بصعوبة بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليون فوزاً صعباً على حساب ضيفه جانجون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض، المهاجم مارتن تيريه في الدقيقة 15، ولاعب الوسط ذو الأصول الجزائرية نبيل فقير في الدقيقة 35، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد، المدافع الكاميروني فيليكس إبوا في الدقيقة 21.

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده من النقاط إلى الرقم 46 في المركز الثالث، فيما تذيل جانجون جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.