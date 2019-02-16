رياضة | مباريات نارية تنتظر ثلاثي القمة بالدوري المصري في فبراير ومارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية تنتظر ثلاثي القمة بالدوري المصري في فبراير ومارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ثلاثي القمة في الدوري المصري "الأهلي - الزمالك - بيراميدز" لخوض مباريات نارية خلال الفترة المقبلة، حيث ستقام مباريات نارية من أجل حسم المقدمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشتعلت المنافسة بين الثلاثي بعد خوض النادي الأهلي معظم المباريات المؤجلة له في الفترة الأخيرة، حيث أصبح في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

بينما يحل نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ولكنه خاض مباريات اكثر من قطبي الكرة المصرية.

وسيخوض أيضا الأهلي والزمالك منافسات بطولات دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية، حيث تعد الفترة المقبلة هي الفاصلة من أجل الصعود للدور القادم بالبطولات الأفريقية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات ثلاثي القمة في الفترة المقبلة.

* مباريات نادي الزمالك (10 مباريات)

سيخوض نادي الزمالك 10 مباريات خلال شهري فبراير ومارس، حيث سيلعب 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، ومباراة وحيدة في كأس مصر، وسينهي منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ب4 مباريات نارية.

1- الزمالك / إنبي .. يوم 17 فبراير. "الدوري المصري".

2- طلائع الجيش / الزمالك .. يوم 20 فبراير "الدوري المصري".

3- الزمالك / بيترو اتليتكو الانجولي .. يوم 24 فبراير "الكونفدرالية الأفريقية".

4- الزمالك / مصر المقاصة .. يوم 27 فبراير "كأس مصر".

5- بيترو اتليتكو / الزمالك .. يوم 3 مارس "الكونفدرالية الأفريقية".

6- الزمالك / جورماهيا الكيني .. يوم 10 مارس "الكونفدرالية الأفريقية".

7- الزمالك / المقاولون العرب .. يوم 13 مارس "الدوري المصري".

8- نصر حسين داي / الزمالك .. يوم 17 مارس "الكونفدرالية الأفريقية".

9- المصري / الزمالك .. يوم 20 مارس "الدوري المصري".

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10- الزمالك / الأهلي .. يوم 30 مارس "الدوري المصري".

* مباريات النادي الأهلي

يعد شهري فبراير ومارس هما شهري الجسم بالنسبة للنادي الاهلي، حيث سيخوض 5 مباريات في بطولة الدوري المصري في رحلة البحث عن المركز الاول والقمة، وسيلعب مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، من أجل التأهل للدور القادم، ومباراة نارية ضد بيراميدز في دور ال16 لبطولة كأس مصر.

1- الأهلي / الإنتاج الحربي .. يوم 16 فبراير "الدوري المصري".

2- الأهلي / الداخلية .. يوم 20 فبراير "الدوري المصري".

3- الجونة / الأهلي .. يوم 24 فبراير "الدوري المصري".

4- الأهلي / بيراميدز .. يوم 28 فبراير "كأس مصر".

5- الأهلي / بتروجيت .. يوم 4 مارس "الدوري المصري".

6- فيتا كلوب / الأهلي .. يوم 8 مارس "دوري أبطال أفريقيا".

7- الأهلي / شبيبة الساورة .. يوم 16 مارس "دوري أبطال أفريقيا".

8- الزمالك / الأهلي .. يوم 30 مارس "الدوري المصري".

* جدول مباريات بيراميدز:

أصبح نادي بيراميدز الاقل مباريات بين ثلاثي المقدمة، بسبب عدم مشاركته الأفريقية هذا الموسم، وعدم تأجيل مباريات له في بطولة الدوري المصري، حيث سيلعب مباراتين في الدوري فقط، ومباراة أخرى أمام النادي الأهلي في كأس مصر.

1 - الجونة / بيراميدز .. يوم 19 فبراير "الدوري المصري".

2 - بيراميدز / المقاولون العرب .. يوم 24 فبراير "الدوري المصري".

3 - الأهلي / بيراميدز .. يوم 28 فبراير "كأس مصر".