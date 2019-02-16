رياضة | خاص.. حقيقة انضمام "رامبو" للجهاز الفني بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة انضمام "رامبو" للجهاز الفني بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نبيل محمود نجم الزمالك السابق حقيقة انضمامه للجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد رامبو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أنه علم بالأمر من وسائل الإعلام ولم يتحدث معه أي مسئول حتى الآن.

وواصل: "الزمالك بيتي وإذا طلبني في أي وقت سأوافق وتحت أي منصب".

وشدد على أن الفريق يقدم مستويات مميزة في الفترة الحالية لكن يواجهه سوء توفيق في بعض المباريات معربا عن ثقته في تأهل الفريق للدور التالي من منافسات الكونفدرالية.

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كما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام بملعب النادي، وذلك بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وتحدث جروس مع لاعبي الزمالك في بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء نصر حسين داي بالكونفيدرالية، مطالبًا إياهم بضرورة العودة للطريق الصحيح والتركيز فيما هو قادم من منافسات محلية وكذلك إفريقية.

كما طالب أمير مرتضى اللاعبين بغلق صفحة الكونفيدرالية الإفريقية والتركيز في لقاء إنبي القادم بالدوري الممتاز.

بينما وجه إسماعيل يوسف رسالة للاعبي الزمالك، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على تخطي هذا الدور من الكونفيدرالية، وأنهم قادرون على الفوز في المباريات المقبله، مطالبا إياهم بضرورة التركيز وعدم الالتفات لأي شيء سوى الملعب ، كما طالبهم بالتركيز والفوز بلقاء انبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إنبي فى الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.