انت الان تتابع قطار يوفنتوس يواصل دهس منافسيه في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على نظيره فروزينوني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب استاد أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، أهداف السيدة العجوز، ورفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بفارق 14 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر، ليواصل رفقاء رونالدو زحفهم نحو التتويج بالكالتشيو.

سجل يوفنتوس هدف التقدم من أول تسديدة على المرمى، في الدقيقة 6، بعدما استقبل ديبالا تمريرة من كريستيانو رونالدو، وسددها داخل الشباك. وأضاف بونوتشي الهدف الثاني للبيانكونيري، في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية نفذت، سددها ماندزوكيتش بالرأس، ليبعدها حارس فروزينوني، قبل أن تسقط أمام خط المرمى ليضعها بونوتشي

Advertisements