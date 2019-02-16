انت الان تتابع قطار يوفنتوس يواصل دهس منافسيه في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
حقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على نظيره فروزينوني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب استاد أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، أهداف السيدة العجوز، ورفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول بفارق 14 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر، ليواصل رفقاء رونالدو زحفهم نحو التتويج بالكالتشيو.
سجل يوفنتوس هدف التقدم من أول تسديدة على المرمى، في الدقيقة 6، بعدما استقبل ديبالا تمريرة من كريستيانو رونالدو، وسددها داخل الشباك. وأضاف بونوتشي الهدف الثاني للبيانكونيري، في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية نفذت، سددها ماندزوكيتش بالرأس، ليبعدها حارس فروزينوني، قبل أن تسقط أمام خط المرمى ليضعها بونوتشي
سجل يوفنتوس هدف التقدم من أول تسديدة على المرمى، في الدقيقة 6، بعدما استقبل ديبالا تمريرة من كريستيانو رونالدو، وسددها داخل الشباك.
وأضاف بونوتشي الهدف الثاني للبيانكونيري، في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية نفذت، سددها ماندزوكيتش بالرأس، ليبعدها حارس فروزينوني، قبل أن تسقط أمام خط المرمى ليضعها بونوتشي بسهولة في الشباك.
واختتم رونالدو ثلاثية يوفنتوس في الدقيقة 63، بعد تمريرة أرضية مميزة من ماندزوكيتش، سددها الدون مباشرة من لمسة واحدة في المرمى، ليسجل النجم البرتغالي للمرة الرابعة على التوالي.
ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الكالتشيو هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه دوفان زاباتا لاعب أتالانتا، وفابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر قطار يوفنتوس يواصل دهس منافسيه في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.