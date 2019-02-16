انت الان تتابع هل يعاني الأهلي دفاعيًا؟ حازم إمام يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
أبدى حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، دهشته من خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة، من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتساءل الثعلب الصغير في تصريحات تليفزيونية، عن السبب وراء هذه النتيجة الغريبة بعدما فاز الأهلي في مباراة الجولة الثالثة على نفس الفريق التنزاني بخمسة أهداف نظيفة، موضحًا أن المباراة الأولى لعب الأهلي ربع الساعة، ونجح في إحراز 3 أهداف، ثم أنهى الشوط الأول بالتقدم بخمسة أهداف دون رد.
وشدد حازم إمام على أن الأهلي في مباراة سيمبا الثانية كان مضغوطًا من بداية اللقاء، رغم أن لاعبيه كان من المفترض أن يدخلوا اللقاء بمعنويات أعلى بعد الفوز بالنتيجة الكبيرة في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كان نجم اللقاء، وهو أمر يدعو إلى الدهشة بسبب الطريقة الدفاعية التي
وشدد حازم إمام على أن الأهلي في مباراة سيمبا الثانية كان مضغوطًا من بداية اللقاء، رغم أن لاعبيه كان من المفترض أن يدخلوا اللقاء بمعنويات أعلى بعد الفوز بالنتيجة الكبيرة في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كان نجم اللقاء، وهو أمر يدعو إلى الدهشة بسبب الطريقة الدفاعية التي لعب بها الأهلي هذه المباراة.
وتابع حازم قائلًا: "الأهلي يعاني في منطقة قلبي الدفاع، وهو أمر اتضح بقوة في هدف حرس الحدود، الذي لم يتم احتسابه، وهدف سيمبا التنزاني، وعلى لاسارتي أن يبحث عن حل لعلاج هذا الخلل في أسرع وقت".
وأضاف: "الأهلي قدَّم في لقاء سيبما الأول أفضل شوط مع لاسارتي، ولعب شوطًا جيدًا مع المقاصة، لكنه يعاني دائمًا في الشوط الثاني من كل مباراة يلعبها، رغم أن الفريق يمتلك أدوات جيدة تمنحه الفرصة لتقديم عروض وتحقيق نتائج أفضل".
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