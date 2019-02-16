انت الان تتابع هل يعاني الأهلي دفاعيًا؟ حازم إمام يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

أبدى حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، دهشته من خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة، من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتساءل الثعلب الصغير في تصريحات تليفزيونية، عن السبب وراء هذه النتيجة الغريبة بعدما فاز الأهلي في مباراة الجولة الثالثة على نفس الفريق التنزاني بخمسة أهداف نظيفة، موضحًا أن المباراة الأولى لعب الأهلي ربع الساعة، ونجح في إحراز 3 أهداف، ثم أنهى الشوط الأول بالتقدم بخمسة أهداف دون رد.

وشدد حازم إمام على أن الأهلي في مباراة سيمبا الثانية كان مضغوطًا من بداية اللقاء، رغم أن لاعبيه كان من المفترض أن يدخلوا اللقاء بمعنويات أعلى بعد الفوز بالنتيجة الكبيرة في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كان نجم اللقاء، وهو أمر يدعو إلى الدهشة بسبب الطريقة الدفاعية التي

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