انت الان تتابع المستكاوي: الأهلي يلعب مع لاسارتي بتحفظ دفاعي زائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

كشف الناقد الرياضى حسن المستكاوي، أن مارتن لاسارتي المدير الفني الأورجوياني للأهلي يلعب بعض المباريات بتحفظ دفاعي زائد على الحد، موضحا أنه مطالب في المرحلة المقبلة بضرورة إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، خصوصا أن الطريقة الدفاعية قد تؤثر على النتيجة، وهو أمر لا تتقبله الجماهير بسهولة. وشدد المستكاوي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "ON Sport"، على أن هناك فرقا إفريقية تتميز بالقوة والسرعة، وقد يضطر المدير الفني إلى تغيير طريقة لعب الفريق، لكن لا بدّ أن يتم مراعاة ذلك على حسب قوة المنافس.

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وتابع قائلا: "من غير المنطقي أن يلعب الأهلي أمام سيمبا بهذا التحفظ الدفاعي، ربما يكون من حق المدرب أن يضع طريقة اللاعب التي تحقق له أهدافه، لكن عليه أن يدرس أوراق المنافس جيدًا: نقاط ضعفه وقوته حتى يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية". وأضاف المستكاوي: "عدد من الفرق الإفريقية هو الذي سبق له الفوز ببطولة