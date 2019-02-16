الامارات | فضية وبرونزية لملاكمي الإمارات في بطولة العرب بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية لملاكمي الإمارات في بطولة العرب بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني للشباب في الملاكمة ميداليتين فضية وبرونزية في ختام البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء تتويج المنتخب، من خلال فضية سعود عبدالواحد في وزن 91 كيلوغراماً، وبرونزية سيف مصبح بوزن 69 كيلوغراماً.

وكان سيف مصبح قد فاز على الكويتي عبدالله بسام بالضربة القاضية قبل أن يخسر مع بطل العرب المصري محمد عمر بالنقاط، بينما قدم سعيد الهنائي اداء فنياً طيباً على الرغم من خسارته امام الجزائري سيد أحمد بوزن 60 كيلوغراماً، بينما خسر سعود عبدالواحد المباراة النهائية أمام بطل مصر والعرب أحمد الصاوي بالنقاط.