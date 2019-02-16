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الامارات | فضية وبرونزية لملاكمي الإمارات في بطولة العرب بمصر

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الوطني للشباب في الملاكمة ميداليتين فضية وبرونزية في ختام البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء تتويج المنتخب، من خلال فضية سعود عبدالواحد في وزن 91 كيلوغراماً، وبرونزية سيف مصبح بوزن 69 كيلوغراماً.

وكان سيف مصبح قد فاز على الكويتي عبدالله بسام بالضربة القاضية قبل أن يخسر مع بطل العرب المصري محمد عمر بالنقاط، بينما قدم سعيد الهنائي اداء فنياً طيباً على الرغم من خسارته امام الجزائري سيد أحمد بوزن 60 كيلوغراماً، بينما خسر سعود عبدالواحد المباراة النهائية أمام بطل مصر والعرب أحمد الصاوي بالنقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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