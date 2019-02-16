الامارات | النصر يحتج رسمياً على الحكم المونديالي محمد عبدالله

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحتج رسمياً على الحكم المونديالي محمد عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، بشدة، أداء الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، خلال مباراة الشارقة أول من أمس، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز الشارقة 1-صفر، في مباراة ظلت فيها الإثارة حتى صافرة النهاية.

وأعلن مجلس إدارة شركة نادي النصر في بيان صحافي أمس، أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة على الأداء التحكيمي في المباراة، قائلاً إن الحكم ظهر مرتبكاً في قراراته، بينها إشهار البطاقة الحمراء للاعب النصر طارق أحمد، وكذلك إلغاء هدف التعادل للعميد، الذي سجله اللاعب روني فرنانديز في الوقت بدل الضائع، وأوضحت شركة الكرة أن «كل الإعادات أثبتت صحة الهدف، ليحرم فريقنا التعادل المستحق على أقل تقدير». وأبدى مجلس الإدارة دهشته من القرارات التحكيمية الخاطئة ضد النادي، قائلاً إن «الأمر تكرر كذلك في لقاء شباب الأهلي بالكأس، مطالباً بـالرجوع إلى تسجيلات مباريات الفريق الأخيرة للوقوف على صحة القرارات التحكيمية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع الظلم عن نادينا، والحد من هذا التقصير والإهمال الذي يضر مصالح الأندية».

وقال أبوالشوارب في تصريحات صحافية: واجهنا فريق الشارقة متصدر ترتيب الدوري وحكم اللقاء. وكان الحكم ألغى هدف التعادل للنصر في الدقيقة 95 بعد الرجوع إلى الفيديو، والأمر نفسه بعد أن ألغى هدفاً آخر للشارقة بالفيديو، بجانب إنذار عدد من لاعبي الفريقين بسبب الاحتجاجات المتكررة.

وأكد أبوالشوارب أن: الحكم لم يقم بإنصاف العميد في أكثر من موقف بالمباراة، ولعل أهمها حالة الطرد التي تعرض لها طارق أحمد، في نهاية الشوط الأول وأثرت كثيراً في الفريق في الشوط الثاني. وتابع: كنا نتمنى أن يعطي الحكم دقيقة من وقته للتوجه إلى (الفار) وإعادة لقطة طرد طارق أحمد، مثلما ظل أكثر من ثلاث دقائق يحاول إثبات طلب الشارقة الحصول على ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، أو إلغاء أي من الهدفين، كما تعرض لاعبو النصر لاعتداءات كثيرة من لاعبي الشارقة، ولكن حكم اللقاء أو الفيديو لم يهتم بها.

وقال من جانبه، مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، إنه منزعج للغاية من قرارات الصافرة، وأوضح: للمباراة الثالثة على التوالي نعاني القرارات الخاطئة بسبب تقنية الفيديو، في اعتقادي أن التقنية أمر جيد، لكن الأهم معرفة متى يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة.

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مبارك سعيد: أصبحت أخشى «الفار» حتى في نومي

قال مدافع النصر مبارك سعيد، إنه حزين للغاية بسبب الطريقة التي خسر بها فريقه أمام الشارقة، مؤكداً أن «التعادل هو النتيجة المنطقية والعادلة في المباراة»، مشيراً إلى أن فريقه تضرر كثيراً بسبب «تقنية الفيديو».

وأوضح في تصريحات صحافية: أصبحت أخشى أن يزعجني «الفار» حتى في نومي. وتابع: قدم الفريق مباراة كبيرة، ونجح المدرب في تجديد دماء الفريق، وفي العمل الهجومي باستمرار ولم نعد نعتمد على الدفاع، ولكن هذه هي كرة القدم.

وعن ملف انتقاله من النصر، أوضح: كنت قريباً من مغادرة النصر، وبالفعل كانت المفاوضات على وشك الانتهاء مع فريق الإمارات وحتى مباراة الوصل في كأس الخليج العربي، قال لي مسؤولو النادي إن المدرب الجديد يريد أن يشاهدك في المباراة، ونجحت في إثبات نفسي، إضافة إلى إصابة خليفة مبارك مع المنتخب التي جعلت الجهاز الفني يلغي فكرة الإعارة أو البيع، وطلب مني المدرب تقديم كل ما لدي ونجح فعلاً في تغيير طريقة اللعب والاعتماد علي بشكل أساسي».

العنبري: سنستفيد من درس العميد

قال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن النصر قدم مباراة كبيرة رغم النقص العددي في صفوفه، وأكد أنهم سيستفيدون من «درس العميد»، وأوضح: خضنا مواجهة صعبة ونأمل الاستفادة من الدروس العديدة التي قدمتها المباراة، المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة في مشوار الفريق، والمؤكد أن لا فروقات بين الفرق المتنافسة على الصدارة أو فرق القاع».