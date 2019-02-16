الامارات | هيئة دبي للطيران المدني تشارك في اليوم الرياضي الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة دبي للطيران المدني تشارك في اليوم الرياضي الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من لقاء اللجنة الأولمبية وهيئة دبي للطيران المدني. من المصدر
تستعد هيئة دبي للطيران المدني للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني، الذي ينطلق في السابع من مارس المقبل ضمن عام التسامح، وتزامناً مع انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.
جاء ذلك، خلال لقاء الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية للجنة الأولمبية صالح بن عاشور، ومدير عام هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله أهلي. وتم في اللقاء استعراض الخطط الشاملة لإنجاح الحدث سواء من الجوانب اللوجستية أو التنظيمية والإدارية.
وقال محمد أهلي إن الهيئة تشارك في الاحتفالات بتنظيم يوم رياضي حافل لموظفيها، مؤكداً أن المبادرة تعد فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية من أجل تعميم الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة.
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