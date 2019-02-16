الامارات | «سوبر هاتريك» لخيول غودولفين في سابع سباقات الكرنفال بـ «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر هاتريك» لخيول غودولفين في سابع سباقات الكرنفال بـ «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المهرة «بوتيك شارم» لغودولفين تظفر بلقب بطولة «بلانشين». من المصدر

واصلت خيول غودولفين تألقها في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، بعد أن نجحت جياد الإسطبل الأزرق في تحقيق أربعة انتصارات (سوبر هاتريك)، في أمسية السباق السابع للكرنفال، الذي أقيم، أول من أمس، على مضمار ميدان العالمي، ورعت أشواطه السبعة «صحيفة غولف نيوز»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و165 ألف دولار، خصص الأول منها للخيول العربية الأصيلة، فيما خصصت الستة أشواط الباقية للخيول المهجنة الأصيلة. جاء أول انتصارات خيول غودولفين، بفوز الجواد «بلو بوينت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بويك بلقب بطولة «ميدان سبرينت»، التي جرت في الشوط الثاني، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1000 متر عشبي، بإجمالي جوائز بلغ ربع مليون دولار، بعد أن قطع «بلو بوينت» مسار الشوط بزمن بلغ 56 ثانية و52 جزءاً من الثانية، بفارق خمسة أطوال عن الجواد «فانتا»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي قاده الفارس جيم كرولي للمركز الثاني، فيما حل ثالثاً «بورتامنتو» لمحمد البسطي، بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة فرناندو جارا.

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وفي ثانية البطولات الكبرى، قدمت المهرة «بوتيك شارم» لغودولفين، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس باتريك كوسجراف، أداءً رائعاً للفوز بلقب بطولة «بلانشين»، التي جرت في الشوط الخامس على المسار العشبي لمسافة 1800 متر، وخصصت للمهرات والأفراس المهجنة الأصيلة «جروب 2»، بإجمالي جوائز بلغ ربع مليون دولار، بعد أن قطعت «شارم» مسار الشوط بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و60 جزءاً من الثانية، متفوقةً بفارق الطولين وثلاثة أرباع الطول عن «ميا تيسورو» لدير برسون، والتي قادها الفارس كريستوفر هايس للمركز الثاني، واحتلت المركز الثالث «بيري لينا» لفيداي كهرمان، بإشراف حسن بويرز وقيادة سليم كايا.

وعاودت خيول الإسطبل الأزرق، والمدرب شارلي آبلبي التألق، بعد أن توج المهر «أرت دي فال» بلقب النسخة الأولى من بطولة «ميدان تروفي»، التي جرت في الشوط الرابع، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة بإجمالي جوائز بلغ 100 ألف دولار، بعد أن نجح الفارس وليام بيوك في قيادة المهر لقطع مسار 1900 متر عشبي بزمن بلغ دقيقة و56 ثانية و94 جزءاً من الثانية بفارق أربعة أطوال عن المهر «بلا شك» لفوز ناس، الذي قاده الفارس أويشين ميرفي للمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث لـ«تروليوس» لمنتزه كينجسلي بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة كريستوفر هايس.

وبشعار السوبر هاتريك، ظفر الجواد «ماونتين هنتر» لغودولفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب الشوط السابع والختامي، الذي جرى لمسافة 2410 أمتار، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ بإجمالي جوائز بلغ 175 ألف دولار، بعد أن قاده الفارس كريستوف سوميلون لقطع المسار العشبي للشوط بزمن بلغ دقيقتين و29 ثانية و32 جزءاً من الثانية.