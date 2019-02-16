الامارات | شباب الأهلي يرفض هدية الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يرفض هدية الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثيام وفييرا يحاولان الاستفادة من الوقت بعد الهدف الأول لعجمان بمرمى ماجد ناصر. الإمارات اليوم

تعادل شباب الأهلي مع عجمان 2-2، أمس، في ختام مباريات الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، على استاد شباب الأهلي في العوير، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، وأصبح رصيد «البرتقالي» 20 نقطة.

ولم يستفد شباب الأهلي من الهدية التي قدمها الظفرة لفرق الصدارة كما يجب، بفوز الأخير على العين بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح الفارق بين شباب الأهلي و«الزعيم» ثلاث نقاط.

سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في الشوط الأول، رغم أن عجمان كاد أن يحرز الهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة، من كرة أخطأ ماجد ناصر في تمريرها، ولكن وليد عباس أنقذ الكرة قبل أن تدخل المرمى، في المقابل لم تكن هناك فرص خطرة للفريقين في أول 15 دقيقة، قبل أن يحرز شباب الأهلي الهدف الأول من أول هجمة منظمة قادها الأرجنتينيان إيمليانو فيكيو وماورو دياز الذي لعب كرة عرضية تركها وليد حسين بمهارة إلى الإكوادوري جيمي أيوفي الذي سدد كرة قوية في المرمى (18).

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ولم تتغير طريقة لعب «البرتقالي» بعد الهدف الذي أحرزه أيوفي، إذ ركز عجمان على انطلاقات البرازيلي فاندر فييرا والنيجيري ستانلي أوهاتشي والسنغالي مامي ثيام، الذي كاد أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 30 من كرة عرضية لعبها حسن عبدالرحمن، وحولها تيام برأسه، ولكن ماجد ناصر تصدى للكرة ببراعة.

وارتفعت الإثارة في آخر 10 دقائق من الشوط الأول، بعدما أضاف إيمليانو فيكيو الهدف الثاني لشباب الأهلي، من هجمة قادها المولدوفي لوفانور هنريكي، ووصلت إلى فيكيو الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس علي الحوسني (37)، بينما رد السنغالي مامي ثيام بإحراز الهدف الأول لـ«البرتقالي»، من ركلة ركنية لعبها حسن عبدالرحمن، وقابلها اللاعب السنغالي بتسديدة في المرمى (41)، وكاد ماورو دياز أن يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية مرت بجوار القائم (43).

وفي الشوط الثاني تراجع أداء شباب الأهلي، بينما تخلى عجمان عن طريقة اللعب الدفاعية، وأهدر المغربي عادل هرماش فرصة خطرة من كرة سددها من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدة عن المرمى (61)، وبالطريقة نفسها أهدر النيجيري ستانلي فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما سدد الكرة خارج المرمى بدلاً من تمرير الكرة إلى فاندر فييرا (68).

وأدرك عجمان التعادل عن طريق ثيام في الدقيقة (83) مستفيداً من عرضية ستانلي، وحولها في المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع تعرض حارس عجمان علي الحوسني لإصابة قوية، وتم نقله إلى المستشفى، واضطر زميله المدافع عبدالله مال الله للذود عن المرمى.