الامارات | نقطة مرضية لاتحاد كلباء.. ومزعجة لـ «الصقور»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة مرضية لاتحاد كلباء.. ومزعجة لـ «الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هجمة لفريق الإمارات نحو مرمى اتحاد كلباء. الإمارات اليوم

نجح فريق اتحاد كلباء في العودة من رأس الخيمة بنقطة مرضية من معقل فريق الإمارات في رأس الخيمة، بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة متوسطة المستوى الفني شهدت هدفين في آخر دقيقتين من المباراة، بعدما نجح الإمارات في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 89 عن طريق الفرنسي شيخ دياباتي، ولكن اتحاد كلباء أدرك التعادل بعدها بدقيقة من ركلة جزاء نفذها المجري جوجاك بنجاح.

ورفع الإمارات رصيده إلى 11 نقطة مقابل 19 لفريق اتحاد كلباء.

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حاول فريق الإمارات الوصول إلى مرمى اتحاد كلباء في الدقائق الأولى من الشوط الأول، إلا أن التنظيم الدفاعي كان لفريق اتحاد كلباء أفضل أمام محاولات الإمارات، إضافة إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى علي صقر، حارس مرمى الإمارات في بعض المحاولات.

وسنحت للإمارات أكثر من فرصة لإحراز هدف التقدم أخطرها للظهير الأيمن عبدالله موسى، الذي وصل إلى داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى ولعب كرة عرضية مرت من أمام خط المرمى دون أن تجد من يحولها إلى الشباك، كما سنحت للمهاجم الفرنسي دياباتي أكثر من فرصة داخل منطقة الجزاء، ولكنه تباطأ في تحويل الكرة لتضيع خطورتها، وفي المقابل فشل هجوم اتحاد كلباء في الوصول إلى مرمى فريق الإمارات، رغم المحاولات المستمرة عن طريق الهجمات المرتدة، واعتمد كلباء على هدوء الأعصاب وعدم التسرع في الوصول إلى المرمى، على عكس الصقور الذي كان يبحث عن هدف التقدم بأي طريقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان اللعب بالطريقة نفسها دون خطورة حقيقية على المرميين، وكاد حارس الإمارات علي صقر أن يتسبب في هدف للفريق الضيف من خطأ في الدقيقة 62، عندما أخطأ اخراج الكرة من أمام المرمى، ولكنها خرجت إلى ركلة ركنية، وواصل لاعب الإمارات جوهر أحمد، نشاطه وخطف كرة من المدافع عبدالله تراوري، وسدد كرة قوية في الدقيقة 65 ولكنها خرجت بعيدة عن المرمى.

ونجح الفرنسي دياباتي، في إحراز هدف التقدم من رأسية في الدقيقة 89 وسط فرحة هيستيرية من دكة البدلاء والجهاز الفني، ولكن مدافع الإمارات أحمد مال الله، رفض هذه الفرحة فأهدى كلباء ركلة جزاء في الدقيقة 90 نجح من خلالها جوجاك، في إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.