المقاولون العرب يفوز علي الطلائع 2-0 ويصعد للمركز الخامس

نجح المقاولون العرب في الفوز علي نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي المقاولون العرب، أحمد على عبر ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول ومحمد طلعت في الدقيقة 68 .

وبهذه النتيجة يصعد المقاولون العرب الي المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما استمر طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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