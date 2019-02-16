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بايرن ميونخ يستعد لموقعة ليفربول بفوز صعب على أوجسبورج

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جدة - عمرو شويل نجا بايرن ميونخ من فخ مضيفه أوجسبورج، وحقق فوزا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "امبولس" آرينا" فى افتتاح الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى.

تقدم أوجسبورج سريعا عبر ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ فى مرماه بعد مرور 14 ثانية فقط، ليكون الهدف العكسى الأسرع فى تاريخ المسابقة.

ومن الأمور المثيرة للطرافة أن جوريتسكا كان قد حصل فى وقت سابق اليوم على جائزة أفضل لاعب فى البوندزليجا الشهر الماضى.

ونجخ الفرنسى العائد بقوة كينجسلى كومان من إدراك التعادل للبايرن فى الدقيقة 17، قبل أن يتقدم أوجسبورج مجددا فى الدقيقة 23 عبر الكورى الجنوبى دون وونج جى، ولكن كومان أعاد المباراة للتعادل فى الوقت بدل الذائع من الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى نجح النمساوى ديفيد الابا من تسجيل هدف الفوز للفريق البافارى فى الدقيقة 53.

المباراة هى البروفة الأخيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ىنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة فى المركز الثانى بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة، الذى لا يزال متبقى له مباراة، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 18 نقطة فى المركز الـ 15.

تهنئة بهدف التعادل
تهنئة بهدف التعادل

تياجو يمر بالكرة

تياجو يمر بالكرة

جوريتسكا

جوريتسكا

ديفيد الابا

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ديفيد الابا

صراع مشترك على الكرة

صراع مشترك على الكرة

فرحة بهدف كومان الثانى

فرحة بهدف كومان الثانى

كومان وليفاندوفسكى

كومان وليفاندوفسكى

مانويل نوير

مانويل نوير

هدف أوجسبورج

هدف أوجسبورج

 

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