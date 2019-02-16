شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يستعد لموقعة ليفربول بفوز صعب على أوجسبورج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا بايرن ميونخ من فخ مضيفه أوجسبورج، وحقق فوزا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "امبولس" آرينا" فى افتتاح الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى.

تقدم أوجسبورج سريعا عبر ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ فى مرماه بعد مرور 14 ثانية فقط، ليكون الهدف العكسى الأسرع فى تاريخ المسابقة.

ومن الأمور المثيرة للطرافة أن جوريتسكا كان قد حصل فى وقت سابق اليوم على جائزة أفضل لاعب فى البوندزليجا الشهر الماضى.

ونجخ الفرنسى العائد بقوة كينجسلى كومان من إدراك التعادل للبايرن فى الدقيقة 17، قبل أن يتقدم أوجسبورج مجددا فى الدقيقة 23 عبر الكورى الجنوبى دون وونج جى، ولكن كومان أعاد المباراة للتعادل فى الوقت بدل الذائع من الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى نجح النمساوى ديفيد الابا من تسجيل هدف الفوز للفريق البافارى فى الدقيقة 53.

المباراة هى البروفة الأخيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "ىنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة فى المركز الثانى بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة، الذى لا يزال متبقى له مباراة، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند 18 نقطة فى المركز الـ 15.



تهنئة بهدف التعادل

تياجو يمر بالكرة

جوريتسكا

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ديفيد الابا

صراع مشترك على الكرة

فرحة بهدف كومان الثانى

كومان وليفاندوفسكى

مانويل نوير

هدف أوجسبورج