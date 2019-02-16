شكرا لقرائتكم خماسية النجوم تطيح بوليد صلاح عبداللطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، عن قيادة الفريق الأبيض مواليد 99 بعد الخسارة من النجوم بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب نادى النجوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

من جانبه قال وليد صلاح عبد اللطيف :"مستمر فى عملى داخل الزمالك باللجنة الفنية ولا يوجد أى أزمة ، و وضحت موقفى لإدارة النادى إننى لعبت مباراة النجوم بـ3 لاعبين فقط من مواليد 99 وهم عمر عبد الوارث وأحمد ذكى وسيف محسن وباقى اللاعبين كانوا مواليد 2000 لذلك حدثت تلك الخسارة وفزت على نفس الفريق فى الدور الأول عندما كان معى الفريق كاملا بكافة لاعبيه الأساسيين".