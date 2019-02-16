شكرا لقرائتكم يوفنتوس يضرب فروسينوني بثلاثية ويظهر العين الحمراء لأتلتيكو.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

احرز أهداف اليوفى، الأرجنتينى باولو ديبالا فى الدقيقة السادسة، المدافع ليوناردو بونوتشى فى الدقيقة 17، والدون البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 63، ليعزز نجم ريال مدريد السابق صدارته لهدافى الدورى الإيطالى برصيد 19 هدفا.

المباراة هى البروفة الأخيرة ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى يوم الأربعاء المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى ابطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 66 نقطة فى الصدارة، بينما فروسينوني فى المركز قبل الاخير برصيد 16 نقطة.



الهدف الثانى

ديبالا ورونالدو

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فرحة الهدف الأول

هدف بونوتشى الثانى ليوفنتوس

هدف بونوتشى