شكرا لقرائتكم إدارة الشباب تخالص ناصر الشمراني وصالح القميزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خالصت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الجمعة، ثنائي الفريق الأول، ناصر الشمراني وصالح القميزي بعد أن أكد ذلك خالد المعجل، مدير الكرة في الفريق الأول.

وقال خالد المعجل، مدير الكرة في الفريق الأول للشباب، في مقابلة تلفزيونية قبل لقاء الفريق أمام الوحدة: النادي اتفق على مخالصة عقود اللاعبين بالتراضي.

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وكان الشمراني قد بدأ مسيرته الكروية الطويلة بقميص الوحدة قبل 16 عاما، وتتم إعارته إلى الشباب في عام 2006 قبل أن ينتقل بشكل كامل لنادي العاصمة ويحقق معه لقبي دوري 2005 – 2006 و2011 – 2012، وكأس الملك 2008 و2009.

وعند انتقاله إلى الهلال في صيف 2013، فاز المهاجم الملقب بـ"الزلزال" بلقب دوري 2016 – 2017، وكأس الملك 2015 والسوبر السعودي من العام نفسه، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014 وحل وصيفا. وعاد الشمراني إلى الشباب مطلع موسم 2017 – 2018 وأكمل معه موسما ونصفا. وعلى الصعيد الفردي، فاز الشمراني بلقب هداف الدوري السعودي 5 مرات بقميصي الشباب والهلال، وأفضل لاعب في آسيا لعام 2014.

وبدأ القميزي مسيرته في الشباب في عام 2011 قبل أن يلعب لاتحاد جدة على سبيل الإعارة في موسم 2014 – 2015، قبل العودة إلى الشباب مرة أخرى في موسم 2015 – 2016.