"الضباب" يحجب رؤية أندية لندن في الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاني أندية العاصمة البريطانية لندن من تذبذب المستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يعد توتنهام الأفضل على صعيد الترتيب، وظهر أرسنال وتشيلسي بمستويات متباينة في الموسم الجاري.

يعتبر نادي توتنهام أفضل أندية العاصمة البريطانية لندن على صعيد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد في المركز الثالث بسلم الترتيب، بالرغم من أنه يخوض مبارياته بعيدا من ملعبه وعلى استاد ويمبلي، وما زال توتنهام يتطلع لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والغائب عن خزائنه منذ 1961، ويتواجد حاليا ثالثا برصيد 60 نقطة.

وبدأ أرسنال مسيرة جديدة في الموسم الحالي مع الإسباني إيمري الذي خلف أرسين فينغر، وخاض معه 38 مباراة، انتصر في 23 منها وتعادل في ست مباريات وخسر تسع بمختلف المسابقات، ويتواجد الفريق في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يغيب عن خزائنه منذ 2004.

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ويعاني نادي تشيلسي من تذبذب في المستوى مع مدربه الإيطالي ساري، ويحتل الفريق المركز السادس في الدوري بـ "50 نقطة"، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما ينافس على لقب الدوري الأوروبي.

ولم يتمكن فولهام الذي يعد أعرق نادٍ في لندن من فرض نفسه وسط الكبار، حيث لم يحقق لقب الدوري والكأس ويقوده حاليا المدرب الإيطالي رانييري، ويتواجد في المركز قبل الأخير بـ "19 نقطة".

ولم يعرف كريستال بالاس طعم النجاحات أو طريق تحقيق الألقاب، ومازال يحتفظ بمدربه روي هودسون منذ 2017، ويحتل المركز 13 برصيد "27 نقطة" في الدوري.

واحتفل وست هام المتواجد في شرق لندن بآخر لقب في 1981 بعدما حقق كأس الرابطة، ويقوده حاليا التشيلسي مانويل بيلغريني ويتواجد معه في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.