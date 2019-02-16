شكرا لقرائتكم "الإرهاق" يحرم ريال مدريد من مهاجمه بنزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سانتياغو سولاري، إراحة بعض نجوم فريقه خلال الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، نظرا للضغط البدني الهائل الذي يتعرضون له بسبب كثرة المباريات، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الجمعة أن سولاري لم يجر سوى تغييرات طفيفة على تشكيلة فريقه الأساسية خلال المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا، وأتلتيكو مدريد في "الليغا"، وأياكس أمستردام في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت "ماركا" أن المدرب الأرجنتيني دفع بمارسيلو بدلا من سيرخيو ريغيلون في المباراة الأولى أمام برشلونة وأشرك ماركوس يورانتي أمام أتلتيكو مدريد على حساب كارلوس كاسميرو، واعتمد على غاريث بيل بدلا من لوكاس فاسكيز أمام أياكس أمستردام، وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري قرر إراحة بعض لاعبي ريال مدريد خلال الجولتين القادمتين في "الليغا" أمام جيرونا وليفانتي.

ويأتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة على رأس هؤلاء اللاعبين الذين قرر سولاري إراحتهم خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في الدقيقة الثامنة من مباراة أياكس أمستردام، ورغم أن الإصابة التي تعرض لها بنزيمة ليست خطيرة، اضطر سولاري إلى تغييره في الشوط الثاني ودفع بماريانو دياز بدلا منه، ولعب بنزيمة ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في 18 من أصل أخر 19 مباراة خاضها الفريق، ويعد ثاني أكثر اللاعبين في النادي الملكي مشاركة في اللقاءات.

ويتطلع سولاري من وراء إراحة بنزيمة إلى منح اللاعب فرصة لالتقاط الأنفاس قبل المواجهتين الحاسمتين أمام برشلونة، في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، وأياكس أمستردام في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.