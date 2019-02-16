شكرا لقرائتكم برشلونة يجدد الثقة في فالفيردي ويمدد عقده لموسم إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة، يوم الجمعة، أنه مدد عقد المدرب إرنستو فالفيردي لعام آخر حتى نهاية موسم 2019-2020 مع وجود خيار يسمح بالتجديد لعام إضافي.

وقاد المدرب البالغ من العمر "55 عاما" برشلونة للفوز بثنائية الدوري والكأس في إسبانيا الموسم الماضي وفاز حتى الآن في 65 من 96 مباراة قاد فيها الفريق في كل المسابقات.

وقال النادي في بيان بموقعه الرسمي: توصل برشلونة وفالفيردي مدرب الفريق الأول إلى اتفاق لتمديد التعاقد بين الطرفين لموسم آخر "2019-2020" مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي "2020-2021".

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وقاد فالفيردي برشلونة لسجل رائع في الدوري في أول مواسمه حيث فاز في 28 مباراة وخسر في واحدة، ويتجه برشلونة للفوز بلقب آخر للدوري هذا الموسم حيث يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة متفوقا بست نقاط على غريمه ريال مدريد.

ويأتي الإعلان بمثابة تصويت بالثقة في فالفيردي الذي بدأ مستقبله مع برشلونة غامضا بعدما قال في ديسمبر الماضي إنه لا يعلم ما الذي سيفعله في الموسم المقبل، وتولى فالفيردي المسؤولية في 2017 خلفا للمدرب لويس إنريكي بعدما حقق نجاحا مع أتليتيك بيلباو، لكنه واجه انتقادات بسبب مشوار الفريق في دوري الأبطال حيث ودع البطولة أمام روما بعدما فرط في تقدمه 4-1 ذهابا ليخسر 3-صفر إيابا.

وأضر هذا الإخفاق في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا والتي لم يفز برشلونة بلقبها منذ 2015 بينما فاز بها ريال مدريد في آخر ثلاث سنوات بسمعة المدرب فالفيردي وأثار شكوكا حول مستقبله مع الفريق، وفي الشهر الماضي قال فالفيردي إن استمراره مع الفريق سيعتمد على ما سيحققه هذا الموسم وساد شعور بأنه لن يحصل على عام إضافي إذا لم يحرز النادي تقدما ملموسا في دوري الأبطال.

ويلتقي برشلونة مع ريال بلد الوليد في الدوري يوم السبت وسيواجه أولمبيك ليون في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الثلاثاء.