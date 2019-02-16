شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتبجة 31 /24 فى اطار ثالث جولات دور قبل نهائى دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .

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شهدت هذه الجولة فوز كلا من طلائع الجيش على الأوليمبي 28 /25 و سبورتنج على الجزيرة 27 /23 و الزمالك مع سموحة 30 /22 .

فيما تقام الجولة الرابعة الخميس القادم بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و سموحة مع الاوليمبى و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة .