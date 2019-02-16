شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يصرف مقدمات عقود 7 لاعبين ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى مسئولو النادي الأهلي من صرف مقدمات عقود اللاعبين الجدد الذى تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وضم الأهلي سبعة لاعبين خلال يناير الماضي وهم : حسين الشحات ، رمضان صبحي ، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ،محمد محمود ، جيرالدو ومحمود وحيد. وحرص مسئولو الأهلي على صرف مقدمات عقود اللاعبين السبعة خلال الأيام الماضية وفقاً للعقود الموقع بين النادي واللاعبين. ويلتقى الأهلى مع الانتاج الحربى غدا السبت ضمن منافسات الاسبوع الـ 22 للدورى

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