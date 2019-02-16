شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 15 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى بجانب اجتماع مرتضى منصور مع اللاعبين والجهاز الفنى.

جروس يصحح الأخطاء وتيجانا يحفز اللاعبين قبل مواجهة إنبي

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم استعدادا لمباراة انبي المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، تحدث المدير الفني للزمالك خلال الجلسة عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة نصر حسين داي الجزائري الماضية في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، من أجل تلافي تكرارها في المباريات المقبلة. طالب المدير الفنى لنادى الزمالك من لاعبي الفريق إغلاق ملف مباريات الكونفدرالية والتركيز في لقاء إنبي المقبل من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري في ظل المنافسة القوية.

الزمالك يستعيد محمد حسن وكماتشو والأساسيين خارج تقسيمة إنبى

انتظم ثنائى نادى الزمالك محمد حسن ومحمد أحمد كماتشو، فى مران الفريق اليوم بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية فيما لم يشارك مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق في المران بسبب الإصابة فى الركبة حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية استعدادا للتأهيل فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة. وحرص الجهاز الفنى للزمالك على التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية في المران لتطبيقها في المباراة المقبلة فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة نصر حسين داي الأخيرة بالكونفدرالية تدريبات استشفائية في مران اليوم بناء على قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.

مرتضى منصور لـ"لاعبى الزمالك": لن أسمح بالأنانية.. وأثق فى قدرتكم بالكونفدرالية

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عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة اليوم مع لاعبي الفريق الأبيض، على هامش التدريب استعدادا لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز، أوضح رئيس نادى الزمالك للاعبين إنه حزين من التعادل في مباراة نصر حسين داي الأخيرة في الكونفدرالية بهدف لمثله وتذيل المجموعة، مبديا تحفظه على أداء بعض لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة، قائلا للاعبين:"أمامكم أربع مباريات في البطولة الكونفدرالية وإذا فزتم فيها ستتأهلون للدور التالي وأنا أثق في قدرتكم على الفوز والتأهل". وأشار رئيس نادى الزمالك إلى أنه لن يسمح بوجود لاعبين لا يمررون الكرة لزملائهم في المباريات وطالبهم بالتعاون من أجل تحقيق الفوز رافضا وجود حالة من الأنانية بالخط الأمامى بالفريق، مختتما حديثه بأن الفريق حاليا يتصدر مسابقة الدوري وإذا فاز على الأهلي في مباراتي الدوري سيكون فارق النقاط 12 نقطة وأضاف أن الزمالك قادر على التتويج بالدورى هذا الموسم.

رئيس الزمالك لـ"جروس": لابد أن يحصل كل لاعب على حقه.. ومعنديش "مدللين"

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض وأكد أنه لن يتعرض أي لاعب للظلم فى القلعة البيضاء وأن يحصل كل لاعب على حقه ولا يوجد مدللين داخل الفريق. وشدد رئيس نادى الزمالك فى فيديو منشور عبر موقع النادى الرسمى على ضرورة الفوز فى المباريات المقبلة بالكونفدرالية من أجل التأهل للدور التالي بالبطولة من أجل المنافسة على اللقب حيث قرر سفر الفريق لأنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو بطائرة خاصة بخلاف مطالبته بمواصلة الانتصارات المحلية بالدورى مع الارتباط بمواجهة مع إنبى بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى.

جروس يرفض التغييرات الجذرية فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام إنبى