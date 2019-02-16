شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك لـ"جروس": لابد أن يحصل كل لاعب على حقه.. ومعنديش "مدللين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض وأكد أنه لن يتعرض أي لاعب للظلم فى القلعة البيضاء وأن يحصل كل لاعب على حقه ولا يوجد مدللين داخل الفريق.
وشدد رئيس نادى الزمالك فى فيديو منشور عبر موقع النادى الرسمى على ضرورة الفوز فى المباريات المقبلة بالكونفدرالية من أجل التأهل للدور التالي بالبطولة من أجل المنافسة على اللقب حيث قرر سفر الفريق لأنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو بطائرة خاصة بخلاف مطالبته بمواصلة الانتصارات المحلية بالدورى مع الارتباط بمواجهة مع إنبى بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى.
واستفسر رئيس الزمالك من جروس عن سر التعادل مع نصر حسين داي وطالبه بتصحيح المسار في الفترة المقبلة في البطولة الأفريقية.
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