7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة وكانت من ابرز الاخبار الزمالك يحاسب جروس قبل مباراة انبي و لاسارتي يجتمع برمضان صبحي واحمد الشيخ قبل مواجهة الانتاج

لاسارتي يستبعد 15 لاعباً من قائمة الأهلي أمام الإنتاج

استبعد الأجورياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 15 لاعباً من قائمة لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة من مساء غداً ،السبت، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

الزمالك يحاسب جروس بعد المران قبل مواجهة إنبي

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة اليوم، الجمعة، مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد نهاية المران من أجل التعرف على أسباب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية

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الضربات الثابتة شعار المران الختامي للاسماعيلي استعدادا للنجوم

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم قبل التوجه للقاهرة، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة النجوم غدا السبت بالأسبوع الــ22 فى بطولة الدورى الممتاز.

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع رمضان صبحي وأحمد الشيخ ثنائي الفريق على هامش مران اليوم على ملعب التتش من أجل توجيه عدة نصائح لهما. انتظم ثنائى الزمالك محمد حسن ومحمد أحمد كماتشو، فى مران الفريق اليوم بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية فيما لم يشارك مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق في المران بسبب الإصابة فى الركبة حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي بعد تجدد إصابته في الركبة والتي أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية استعدادا للتأهيل فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

رجب بكار ثالث المنضمين من بيراميدز لمنتخب مصر فى مارس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لمعسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس المقبل.

وصف الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى لفريق الهلال السعودى فريق الاتحاد السكندرى بالغامض لانه لا يعرف عنه الكثير من المعلومات حيث انه لا يشارك بالبطولات القاريه الشهيرة مثل أندية الأهلى والزمالك .