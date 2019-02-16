شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. محمود الخطيب نجم الأهلى يرتدى فانلة المقاولون العرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى الحالى، هو أحد أساطير كرة القدم فى القلعة الحمراء، وأحد رموز النادى، الذى لم يكن ليرتدى فانلة أخرى فى الدورى المصرى سوى فانلة النادى الأهلى.

إلا أن الصورة النادرة التى بين أيدينا لـ"بيبو" ظهر خلالها مرتدياً فانلة نادى المقاولون العرب، فما هو السر وراء هذه الصورة.



فكرى صالح

فكرى صالح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، كشف كواليس ارتداء "الخطيب" لفانلة ذئاب الجبل، حيث شارك الصورة على حسابه على "تويتر"، وأوضح أن الصورة كانت من لقاء اعتزال أحد اللاعبين.

وأضاف صالح قائلاً: " هذة هى الروح الرياضية أيام الزمن الجميل بيبو بملابس المقاولون فى مباراة اعتزال".

وتابع: "الروح الرياضية فى الزمن الجميل، وياريت ترجع هذة الروح الرياضية السمحة زى زمان، الرياضة هى الأخلاق الكريمة والسماحة".