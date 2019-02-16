مصلحي يحفز لاعبى سيد البلد وسط الأمطار الغزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي تحفيز لاعبى فريقه فى التدريب الأخير قبل المباراة المرتقب أمام الهلال السعودي المحدد له لسادسة والنصف مساء السبت علي استاد الملك سعود بالرياض في البطولة العربية . وشهدت التدريبات سقوط أمطار كثيفة علي ملعب المباراة اثناء إجراء لاعبي الاتحاد التدريبات النهائية ليلة مباراة ، وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين الهدوء وعدم الاندفاع خوفا من تعرضهم للإصابة .

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