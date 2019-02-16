شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، حضور هانى رمزى تدريب نادى عمرو وردة استعداداً لأمم أفريقيا.. وجلسة مرتضي منصور مع لاعبي الزمالك لتصحيح الاوضاع هانى رمزى يحضر تدريب نادى عمرو وردة استعداداً لأمم أفريقيا.. صور حرص هانى رمزى، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على حضور مران نادى اتروميتوس اليونانى الذى يلعب له النجم المصرى عمرو وردة. الهانى سليمان: لانخشى الهلال .. ولا تنسوا أننا هزمنا الزمالك والترجى كد الهانى سليمان حراس مرمى الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى، أن الاصرار والعزيمة والطموح هو سلاح لاعبى زعيم الثغر لتخطى عقبة الهلال السعودى فى البطولة العربية والمقرر إقامتها مساء السبت . فيديو.. تعرف على موعد عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي بعد آلام الضامة انتهى صالح جمعة، لاعب الأهلي، من البرنامج العلاجى الذى يؤديه السبت، ليكون جاهزاً بعده للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة اليوم مع لاعبي الفريق الأبيض، على هامش التدريب استعدادا لمواجهة إنبى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين بالدورى الممتاز عاتبهم على النتائج الاخيرة . عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع وليد أزارو مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة. الزمالك يحاسب جروس بعد المران قبل مواجهة إنبي يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة اليوم، الجمعة، مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد نهاية المران من أجل التعرف على أسباب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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