شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 2 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث التى يرصدها الخليج 365 في التقرير التالي:

الأهلى يناقش إعادة أحمد عادل عبد المنعم فى الصيف

يُناقش مسئولو النادي الأهلى مقترحا بإعادة حارس مرمى الفريق الذى انتقل لمصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، بعد تعاقد الإدارة الحمراء مع الحارس علي لطفي من إنبي فى نفس التوقيت، ليتواجد برفقة الثنائى محمد الشناوى وشريف إكرامى. ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتجاه لاستعادة أحمد عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة -حال الاستقرار على التعاقد مع حارس وإعارة على لطفي-، خاصة بعد تألقه بقميص مصر المقاصة هذا الموسم، ونجاحه فى الظهور بشكل لافت. وكشف المصدر أن ما يدعم حظوظ أحمد عادل هو أنه واحد من أبناء الأهلي المخلصين من ناحية ولسهولة التعاقد معه من ناحية أخرى، خاصة وأنه يتبقي له موسم واحد فقط فى عقده مع مصر المقاصة بعد توقيعه للفريق الفيومي لمدة موسمين فقط بعد رحيله عن الأهلى، عكس الأمر بالنسبة لعامر عامر حارس الإنتاج الحربي المُرشح هو الاخر لتعديم حراسة مرمى الأحمر مع أحمد عادل نظراً لإرتباط عامر بعقد طويل الأمد مع الإنتاج الحربي وبالتالي ستتكبد الخزينة الحمراء مبلغ طائل لشرائه، فى الوقت الذى يرى الأهلى أن أياً من الثنائي أحمد عادل أو عامر عامر قادر على تمثيل الأهلى خلال الفترة المقبلة وتدعيم الحراسة الحمراء.

لاسارتى يدفع بـ صلاح محسن فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام الإنتاج الحربى

ستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على منح مهاجم الفريق الفرصة خلال مباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها غداً من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الهجوم بسبب الإجهاد وضغط المباريات.

لاسارتى ينوى تعديل طريقة اللعب للدفع بمهاجم صريح أمام الإنتاج من أجل تشكيل ضغط على دفاع فريق الإنتاج فى اللقاء وإحراز هدف مبكر يزيد من صعوبة المنافس، الذى يجيد اللعب بالطرق الدفاعية أمام الفرق الكبرى، بعدما شاهد مباريات الإنتاج أمام الأهلى والزمالك.

يلتقى فريق الأهلى مع الإنتاج الحربى فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد بتروسبورت فى إطار فعاليات الأسبوع الـ 22 من الدورى الممتاز.

تعرف على تطورات تأهيل أزارو وحمودى وفتحى فى الأهلى

يواصل ثلاثى الأهلي "أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى" اليوم تنفيذ برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى برنامجاً لكل لاعب من الثلاثى يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

ويعانى أحمد فتحى من الإصابة فى العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودى من الإصابة فى أنكل القدم، كما يعانى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإصابة فى العضلة الضامة. ويختتم الأهلي عصر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت فى الجولة 22 من منافسات الدورى الممتاز.

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة سيمبا التنزانى، التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة. وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين فى مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس، الخميس، على هامش مران الفريق الجماعى، فى إطار برنامجهم الاستشفائى بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا. ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدورى الممتاز.

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