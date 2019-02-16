شكرا لقرائتكم خبر عن "مُداعبة كهربا "والريال والتطاول أبرز مشاهد جلسة منصور مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق اليوم الجمعة، من أجل غلق صفحة التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية والاستعداد لمواجهة إنبى، بعد غد الأحد، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.

مرتضى منصور للاعبى الزمالك: جبتوا نقطة لينا.. وإنتم الأفضل فى مصر

قال مرتضى منصور عبر الفيديو المنشور من موقع الزمالك الرسمى للاعبين:"إنتم أحسن لاعبين في مصر.. ليس هذا الزمالك الذى ظهر فى التعادل أمام نصر حسين داى والاستهتار بالخصم فى الكونفدرالية جعل رصيدنا نقطة وإنتم جبتوا لنا نقطة فلضمان الفوز على المنافس يجب أن نسجل أكثر من هدف وإتنين لأنه من السهل تعويض الهدف في ثانية"، استشهد رئيس الزمالك بمباراتي الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري والبطولة العربية وأكد أن الفريق في الدوري فاز بنتيجة كبيرة وفي البطولة العربية فاز بهدف وخسر بنفس النتيجة قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

مرتضى منصور: لماذا الاستعراض؟.. لم تكن مواجهة مع الريال أو ليفربول

تابع رئيس الزمالك:"الدوري والكأس والكونفدرالية عاوزين رجالة مقاتلين مش ناس بتدلع .. كرة قدم غير الملاكمة والمصارعة تلك ألعاب واحد بيضرب واحد ولكن كرة القدم لعبة جماعية فأحيانا من يصنع الأسيست يكون أفضل من مسجل الهدف فلو فرصتك فى التسجيل 50% وزميلك فرصته 90% عليك إن تمرر لها الكرة خاصة إن المكافآت توزع على الجميع".

وشدد على أنه هناك فرق بين لعب مباراة أمام ليفربول أو ريال مدريد للاستعراض واللعب لتحقيق 3 نقاط كما أوضح منصور أن النادي لأول مرة يضم 4 محترفين عرب وهم النقاز وساسي من تونس وأحداد وبوطيب من المغرب، ومعظم اللاعبين دوليين في الزمالك وقال:"الفترة المقبلة تحتاج لرجالة مقاتلين يعلمون قيمة الفانلة البيضاء ".

مرتضى منصور: لن أسمح بتطاول لاعب ومصير المتطاول التجميد

كما أكد أنه لن يسمح للاعب بالتطاول على أي من زملائه أو سب أي زميله له لن يكون له مكان في النادي ولن يتم بيعه ولكن سيتم تجميده وشدد على ضرورة الالتزام الأخلاقي وقال رئيس الزمالك :" لا يوجد لاعب صاحب للكرة في الفريق،

مرتضى منصور للاعبى الزمالك: أمامكم فرصة ذهبية للفوز بالدورى

تابع منصور أن الزمالك مقبل على مباراتين مهمتين في الدوري أمام انبي والطلائع ولابد من الفوز، لأن بيراميدز ينافس الزمالك بلاعبيه ومدربه كما إن هناك مطاردة من الأهلي، قال:"أمامكم فرصة ذهبية للفوز بالدوري في الموسم الحالي لأن الفوز بالدوري سيساعد على اللعب في دوري أبطال أفريقيا وفي حالة الفوز بها سيتأهل الفريق لمونديال الأندية وأي لاعب يأتى له عرض لا نقف أمام مستقبله فى حالة إن كان العرض جيدا وحدث ذلك كثيرا".

رئيس الزمالك لـ"كهربا": إنت نمت؟

وشهدت الجلسة مداعبة رئيس الزمالك لكهربا قائلا له:"إنت نمت يا كهربا"، ليرد اللاعب:"لا.. معاك"، كما حرص منصور على تحفيز محمود الونش مدافع الفريق الأبيض قائلاً له:"لا تشغل نفسك يا ونش بشأن أي انتقادات وعاوزين نشوف الزمالك اللى بيكسب بأربعة وخمسة".