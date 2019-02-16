شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لا إلغاء للدورى أو الكأس.. لماذا كثرت الافتراضات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم امام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة انه لا صحة لما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى عن النية لإلغاء بطولتى الدوري الممتاز و الكأس وقال إمام فى تصريحات للإعلامي كريم خطاب ببرنامج الدوري علي قناة أون سبورت أن القائمين عن الرياضة المصرية وكرة القدم متمسكين باستكمال بطولتي الدوري والكأس ولا صحة للكلام المغلوط عن إلغائهم .

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام: لا إلغاء للدورى أو الكأس.. لماذا كثرت الافتراضات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.