شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر لنصف نهائي بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعي رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الرابعة، نوران جوهر المصنفة الثامنة، و زينه مكاوي إلى نصف نهائي بطولة الجمهورية التي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش.

وفازت رنيم الوليلي على يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي والمصنفة رقم 20، بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الثنائي بربع نهائي بطولة الجمهورية.

فيما فازت نوران جوهر على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة لتتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما تغلبت زينه مكاوي على سلمى هاني بنفس النتيجة، وأخيرا تأهلت نور الطيب إلى نصف النهائي عقب تغلبها على ميار هاني بثلاثة أشواط نظيفة أيضا .