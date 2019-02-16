شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يتقدم بهدف نظيف أمام الطلائع وأحمد على وصيف الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بين طلائع الجيش والمقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف عن طريق أحمد على عبر ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

وشهد الشوط الأول، عدد قليل من الهجمات على مرمي الفريقين حيث حاول لاعبي الفريقين في فرض سيطرتهم علي منطقة وسط الملعب ، ولكن دون اي ايجابية علي مرمي الفريقين ، وقبل نهاية الشوط الاول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون نجح أحمد علي في استغلالها وتسجيل الهدف الأول لفريقه، ليرفع رصيده إلى الهدف العاشر هذا الموسم ويحتل وصافة هدافى الدوري بالتساوى مع حسام باولو، خلف محمود علاء صاحب الصدارة بـ12 هدفا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش ، كالتالي في حراسة المرمي : محمد بسام ، خط الدفاع : عاصم صلاح - احمد سامي - علي الفيل - ابو المجد بوشا، خط الوسط : أحمد سمير - فرانك ستيفن – كابوريا، خط الهجوم : كريم طارق - مصطفي محمد – عموري.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي.. محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وحسن الشامي ومحمد سوسته ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت وأحمد على كامل.

يذكر أن نادي طلائع الجيش يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة بينما نادي المقاولون العرب يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.