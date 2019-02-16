شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان منسقا عاما في لجنة رفع الاثقال باللجنة البارلمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة البارالمبية الدولية تعيين البطل البارالمبى شريف عثمان لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منسقا عاما للاعبين في لجنة رفع الاثقال باللجنة البارالمبية الدولية. الجدير بالذكر أن شريف عثمان أحد لاعبى المنتخب المتميزين الذين توجوا ونجح عثمان فى الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا البارالمبية لرفع الأثقال لوزن 59 كجم برفع ثقل 206 كجم.

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