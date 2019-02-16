شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاد جريشة يجتاز الاختبار البدنى بمعسكر الفيفا فى بداية طريق مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز الحكم الدولى المصرى المونديالي جهاد جريشة، الاختبار البدني لحكام أفريقيا وأمريكا الجنوبية والأوقيانوس تحت إشراف لجنه الحكام بالاتحاد الدولي ورئيسها الايطالي بيرلويجي كولينا ومديرها الفني السويسري ماسيمو بوساكا ضمن التأهيل لكأس العالم 2022. جاء اجتياز "جريشة" اختبار الحكام بمعسكر الحكام المقام حاليا بالدوحة في الفتره من 13 إلى 18 فبراير الجاري. يعد هذا الاختبار هو البداية للطريق لكأس العالم 2022، يذكر أن هناك معسكر آخر سوف يجمع حكام آسيا وأوروبا نهاية الشهر الجاري بالدوحة.

جهاد جريشة يجتاز الاختبار البدنى بمعسكر الفيفا فى بداية طريق 2022

جهاد جريشة يجتاز الاختبار البدنى بمعسكر الفيفا فى بداية طريق 2022

جهاد جريشة يجتاز الاختبار البدنى بمعسكر الفيفا فى بداية طريق 2022

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جهاد جريشة يجتاز الاختبار البدنى بمعسكر الفيفا فى بداية طريق مونديال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.